В Одессе в округе №133 победил кандидат от "Слуги народа", который со штангой поднимался по Потемкинской лестнице

По округу также баллотировались "двойник" Дмитрука, кандидат Зеленский и житель Одесской области по фамилии Подставин.

В Одессе на внеочередных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №133 победил кандидат от «Слуги народа» Артем Дмитрук, поднявшийся в 2018 году по Потемкинской лестнице со 100-килограммовой штангой на плечах.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.

По данным обработки 100% протоколов по одномандатному округу №133 (Киевский район Одессы), представителя политсилы «Слуга народа» 25-летнего одессита Дмитрука поддержали 32,66% избирателей, принявших участие в голосовании.

Второе место занял выдвинутый политической партией «Оппозиционная платформа – За жизнь» депутат Одесского областного совета Виктор Баранский (26,32% голосов), третье – самовыдвиженец, директор ООО «Д.И.М. – ГРУПП», член политической партии «Доверяй делам» Дмитрий Танцюра (9,09%).

В общей сложности по округу №133 баллотировалось 45 кандидатов. В их числе – так называемый «двойник» победителя – самовыдвиженец Артем Дмитрук, который родился в 1985 году, проживает в Киеве и является руководителем проектов ООО «Слуги народа. ЗЕ!» (3,38%).

Также в списке – самовыдвиженец из Беляевского района Одесской области Александр Зеленский, который, согласно официальным данным, является сотрудником той же фирмы, что и Дмитрук-киевлянин.

Кроме того, в списке – представитель политической партии ВО «Свобода» Павел Кириленко (1,83%), а замыкает перечень кандидат по фамилии Подставин, зарегистрированный в селе Ульяновка Лиманского района Одесской области. За него проголосовали всего 5 человек.

Как сообщал УНИАН, 1 мая 2018 года в Одессе известный спортсмен, обладатель Кубка за звание самого физически подготовленного человека Украины Артем Дмитрук за 3 минуты поднялся по Потемкинской лестнице со 100-килограммовой штангой на плечах.

Дмитрук стал первым украинцем, совершившим подобный подъем.

Он мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Победитель различных турниров по боксу, самбо и панкратиону. Обладатель Кубка Украины за звание самого физически подготовленного человека 2017 года.