На 148-м избирательном округе на Полтавщине побеждает кандидат от «Слуги Народа»

В штабе кандидата от партии Президента «Слуга Народа» Анастасии Ляшенко проводился параллельный подсчет голосов из полученных протоколов УИК.

Несмотря на фальсификации со стороны оппонентов в 148 избирательном округе на Полтавщине побеждает кандидат от «Слуги Народа» Анастасия Ляшенко.

Данные уже опубликованы на сайте центральной избирательной комиссии, пишет интернет-издание «Полтавщина».

Издание отмечает, что уже второй день подряд на Полтавщине в 148 округе (Лубны, Хорольский, Оржицкий, Семеновский, Великобагачанский и часть Лубенского районов) заседает окружная избирательная комиссия. Председатель и члены ОИК пытались сфальсифицировать результаты выборов в пользу самовыдвиженца Фахраддина Мухтарова. Но уверенную победу одержала Анастасия Ляшенко от «Слуги Народа».

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О масштабных фальсификациях свидетельствуют очевидцы, которые на видео и фото зафиксировали, как члены УИК получали протоколы на уточнение. А потом прямо в парке подделывали их, изменяя данные. Так, голоса, которые получила Ляшенко приписывались нерейтинговым кандидатам. А напротив ее фамилии указывали результат кого-то из них.

Однако, в штабе кандидата от партии Президента «Слуга Народа» Анастасии Ляшенко проводился параллельный подсчет голосов из полученных протоколов УИК. По данным этих подсчетов она получает большинство голосов.

Несмотря на фальсификации, ОИК уже обработала 80% протоколов. Анастасия Ляшенко выиграет с поддержкой больше, чем в 14538 голосов. В то время, когда ее оппонент Фахрадин Мухтаров набрал 12752 голосов.

Издание отмечает, что Фахраддин Мухтаров пытается распространить информацию о том, что он якобы побеждает на выборах. Но это лишь манипуляция. На самом деле, результаты говорят об обратном. Даже несмотря на фальсификации, которые организовал Мухтаров, 148 округ в Верховной Раде будет представлять Анастасия Ляшенко.