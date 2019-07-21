Кандидаты от «Слуги народа» побеждают на всех 13-ти округах по Киеву – подсчет штаба

В киевском штабе партии предостерегают, что пристально будут следить за подсчетом голосов, чтобы предотвратить любые попытки фальсификаций.

По предварительным данным, кандидаты от партии «Слуга народа» уверенно побеждают на всех 13-ти округах по Киеву.

Об этом говорится в заявлении киевского штаба партии, переданном УНИАН.

«Представители бывшей коррумпированной власти все свои силы бросили на борьбу за киевские округа, но по предварительным данным, мы уверенно побеждаем на всех 13-ти округах по Киеву. Люди выразили доверие киевской Зекоманде и это крайне важно для нас», - подчеркнули авторы заявления.

Как отмечают в штабе, все время предвыборной гонки оппоненты кандидатов от «Слуги народа» использовали грязные приемы и технологии для того, чтобы повысить свои шансы на победу.

«По всей стране, а с особым цинизмом в Киеве, не гнушаясь пристального наблюдения общественности и СМИ, они организовывали масштабные сети подкупа избирателей, слежку за кандидатами, запугивание, угрозы и прочие провокации. Мы их не боялись и не боимся. Сегодняшний день показал кто есть кто. Избиратели дали свою оценку старой системе на президентских выборах и сделали это еще раз сегодня», - говорится в заявлении.

«Мы благодарны всем за поддержку нашего общего дела. Спасибо вам за веру в то, что вместе мы можем полностью изменить старую систему. Старая власть сначала обобрала людей до нитки, а потом пыталась купить их за копейки для того, чтобы сохранить свои коррупционные схемы», - отмечается в заявлении.

В киевском штабе партии отметили, что ожидают честных и справедливых результатов выборов.

«Поэтому мы не допустим, чтобы итоги волеизъявления украинских граждан были подтасованы. Мы защитим голос каждого избирателя. Мы будем пристально следить за дальнейшим подсчетом голосов, чтобы предотвратить любые попытки фальсификаций», - отмечается в заявлении.