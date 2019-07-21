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В Киеве заработали все избирательные участки

09:07, 21 июля 2019
Выборы 2019
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Об этом заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный, сообщили в пресс-службе КГГА.

«По состоянию на 8:00 в Киеве открылись все избирательные участки. Сейчас голосование проходит в штатном режиме, граждане продолжают волеизъявление на внеочередных выборах народных депутатов Украины», - сказал он.

Загуменный напомнил, что 36 тысяч граждан сменили место голосования, проявив желание реализовать свое конституционное право на выборах именно в столице.

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Теги: #Киев#выборыпогода в Киеве