В ОПОРЕ указали на вероятность вмешательства судов в подведение итогов выборов в ВР

В ОПОРЕ заявляют, что в мажоритарных округах результаты каждого участка могут стать решающими и поэтому возможно повторение практики 2012 года, когда суды отменяли итоги голосования по отдельным избирательным участкам.

В ОПОРЕ не исключают вмешательства судов в подведение итогов на внеочередных выборах народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

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Она отметила, что ОПОРА зафиксировала за весь период избирательной кампании 1 тыс. 945 нарушений.

Незаконная агитация - 1 тыс. 783 нарушений, материальное стимулирование избирателей, в том числе косвенный подкуп, деятельность благотворительных фондов, подарки избирателям, в том числе юридическим лицам - 202, нарушения со стороны избирательных комиссий - 93, злоупотребление админресурсом - 44, криминальное вмешательство в избирательный процесс (нападения на агитаторов, повреждение избирательной документации) - 17, препятствование журналистам и наблюдателям - 7.

Она добавила, что такие нарушения не являются экстраординарными и они пока не влияют на конечный результат выборов, кроме случаев подкупа избирателей.

Кроме того, она заявила, что в связи с тем, что на досрочных выборах осталась мажоритарная составляющая, в ОПОРЕ не исключают, что у отдельных депутатов может возникнуть соблазн обеспечить себе победу на округе через иски в суды путем отмены результатов выборов на отдельных участках, как это было в 2012 году.

"В мажоритарной составляющей каждый участок важен. На участке можно признать недействительными результаты выборов, это означает, что может повториться практика 2012-2013 годов, когда судебная власть использовалась, чтобы в пределах округа отменить результаты по десяти участкам, изменив в целом результаты выборов по округу", - сказала Айвазовская.

Кроме того, она добавила, что реальность мажоритарной составляющей несет риск административного давления на избирателей-заключенных, поскольку лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, также голосуют по мажоритарной составляющей.

"Если в пределах округа есть большое подобное заведение - это серьезная мотивация для кандидата стимулировать администрацию тюрем", - сообщила координатор ОПОРЫ.

Айвазовская призвала избирателей при получении бюллетеней проверять, есть ли на них подпись члена комиссии, поскольку в случае ее отсутствия бюллетень при подсчете будет признан недействительным.

Также она добавила, что по данным ОПОРЫ 51 округ из 199 является очень конкурентным.

"И эта конкуренция не всегда добросовестная, что может иметь последствия в день голосования", - сказала Айвазовская.