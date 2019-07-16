СБУ пока не фиксирует фактов вмешательства со стороны России в выборы – Баканов

Иван Баканов заверил, что Служба безопасности готова противодействовать любым кибератакам.

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ пока не фиксирует фактов вмешательства России в избирательный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Баканов сообщил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, есть ли сейчас факты вмешательства в досрочные парламентские выборы со стороны РФ.

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«По состоянию на сейчас - нет», - сказал он.

В то же время Баканов заверил, что СБУ готова противодействовать кибератакам, если такие попытки будут осуществляться.

Исполняющий обязанности председателя СБУ также отметил, что украинские профильные службы и ведомства заблаговременно готовились и отрабатывали в ходе обучения меры по противодействию возможному вмешательству в работу серверов ЦИК на выборах в Верховную Раду.

«Мы достаточно хорошо готовились к этому событию (парламентским выборам - УНИАН), и те занятия, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии. Поэтому я считаю, что даже если такие (кибер) атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 мая тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во время президентских выборов российские спецслужбы пытались пробить контур киберзащиты государственных органов, задействованных в избирательном процессе, однако все попытки были локализованы.