Место голосования на парламентских выборах изменили более 200 тысяч украинцев

Из них 2 тысячи 166 человек– из оккупированного Россией Крыма, 35 780 тысяч – из Донецкой области и 17 370 тысяч – из Луганской.

Место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, изменили более 233 тысяч украинцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

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По состоянию на 15 июля (последний день изменения места голосования) соответствующей процедурой воспользовались 233 тысяч 347 украинцев, из которых 2 тысячи 166 человек - из оккупированного Россией Крыма, 35 тысяч 780 - из Донецкой области и 17 тысяч 370 - из Луганской.

Кроме того, активно меняют место голосования украинцы, зарегистрированные в Киеве (17 тысяч 796 человек), а также жители Днепропетровской (16 тысяч 618), Харьковской (15 тысяч 276), Львовской (13 тысяч 113), Одесской (11 тысяч 905), Киевской (9 тысяч 147) и Запорожской (8 тысяч 722) областей.

Большинство украинцев воспользовались соответствующей процедурой, изменив место голосования на Донецкую область - 29 тысяч 774 человека, а также на Киев и Киевскую область - 26 тысяч 854 и 15 тысяч 911 человек соответственно.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия отменила положение о представлении документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Теперь, чтобы воспользоваться этой процедурой, необходимо прийти в отдел ведения Госреестра избирателей, который территориально находится по месту пребывания лица в день выборов или местонахождения выбранного избирательного участка, или по избирательному адресу лица, имея при себе только паспорт и заполнить соответствующее заявление.

Последним днем, когда можно было временно изменить место голосования, было 15 июля.

Бюллетень для голосования за кандидата в одномандатном округе лицам, изменившим место голосования, не будет выдаваться, поэтому в день выборов такие лица получат только один бюллетень - для голосования за политические партии.