Место голосования на парламентских выборах изменили более 200 тысяч украинцев
Место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, изменили более 233 тысяч украинцев.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.
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По состоянию на 15 июля (последний день изменения места голосования) соответствующей процедурой воспользовались 233 тысяч 347 украинцев, из которых 2 тысячи 166 человек - из оккупированного Россией Крыма, 35 тысяч 780 - из Донецкой области и 17 тысяч 370 - из Луганской.
Кроме того, активно меняют место голосования украинцы, зарегистрированные в Киеве (17 тысяч 796 человек), а также жители Днепропетровской (16 тысяч 618), Харьковской (15 тысяч 276), Львовской (13 тысяч 113), Одесской (11 тысяч 905), Киевской (9 тысяч 147) и Запорожской (8 тысяч 722) областей.
Большинство украинцев воспользовались соответствующей процедурой, изменив место голосования на Донецкую область - 29 тысяч 774 человека, а также на Киев и Киевскую область - 26 тысяч 854 и 15 тысяч 911 человек соответственно.
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Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия отменила положение о представлении документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Теперь, чтобы воспользоваться этой процедурой, необходимо прийти в отдел ведения Госреестра избирателей, который территориально находится по месту пребывания лица в день выборов или местонахождения выбранного избирательного участка, или по избирательному адресу лица, имея при себе только паспорт и заполнить соответствующее заявление.
Последним днем, когда можно было временно изменить место голосования, было 15 июля.
Бюллетень для голосования за кандидата в одномандатном округе лицам, изменившим место голосования, не будет выдаваться, поэтому в день выборов такие лица получат только один бюллетень - для голосования за политические партии.