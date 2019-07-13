Избирательные участки для голосования на парламентских выборах проверят на безопасность

Проверяется состояние содержания эвакуационных выходов, противопожарного водоснабжения, средств пожаротушения, а также наличие планов пожаротушения.

Спасатели проверяют безопасность избирательных участков для голосования на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Читайте такжеВ МВД рассказали, когда на избирательных участках появятся бюллетени

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, а также наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательный процесс и т.д.).

По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки, а также проводятся инструктажи членов комиссий.

"Такая работа проводится в каждом регионе страны для того, чтобы обеспечить всем участникам избирательного процесса безопасные условия для волеизъявления", - говорится в сообщении.