В МВД пообещали задержать Клюева случае пересечения им украинской границы

Советник министра внутренних дел надеется, что решение ЦИК о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты будет пересмотрено.

Правоохранители задержат экс-депутата от Партии регионов, бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева в случае пересечения им украинской границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба МВД Иван Стойко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ ГПУ заверили, что задержат Клюева сразу после его возвращения в Украину

По словам Стойко, Клюев уже 5 лет скрывается «на территории соседнего государства, которое является агрессором, - России». При этом он добавил, что Клюев «сбежал вместе с Януковичем».

Стойко подчеркнул, что Клюев не пересекал границу в обратном направлении, то есть из России в Украину. По словам советника министра внутренних дел, «если он только пересечет границу, то он сразу будет задержан нашими правоохранительными органами».

Комментируя решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты, Стойко назвал его «преждевременным» и выразил надежду, что оно будет пересмотрено.