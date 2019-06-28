Парасюк обжалует отказ ЦИК регистрировать его кандидатом в депутаты (видео)

По его информации, рассмотрение его жалобы состоится в Кассационном административном суде 29 июня.

Внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк подал апелляцию на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в депутаты на внеочередных парламентских выборах.

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Об этом депутат заявил в видеообращении, которое он обнародовал в Facebook.

По его информации, рассмотрение его жалобы состоится в Кассационном административном суде 29 июня.

«Сейчас речь идет даже не о выборах, а о том, чтобы отстоять свои законные права», — заявил Парасюк.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил иск народного депутата Владимира Парасюка в признании неправомерным отказ ЦИК зарегистрировать его на выборы в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля.

ЦИК зарегистрировала на внеочередные парламентские выборы 21 политическую партию и 3 171 кандидата в мажоритарных округах. Всего на выборах в Раду зарегистрировано 5 845 кандидатов, из них 2 674 идут по спискам партий.