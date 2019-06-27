В Раду по спискам партий баллотируются 115 действующих нардепов - КИУ

Больше всего парламентариев VIII созыва выдвинула партия «Европейская солидарность» - 21 кандидата.

В списках политических партий, участвующих во внеочередных парламентских выборах, баллотируются 115 действующих народных депутатов.

Об этом говорится в переданных УНИАН предварительных выводах Комитета избирателей Украины относительно оценки хода избирательного процесса на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года.

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В КИУ сообщают, что из избирательных списков 21 политической партии действующие народные депутаты присутствуют в списках 11 политических сил, а всего в списках партий баллотируется 115 действующих народных депутатов.

Больше всего действующих народных депутатов выдвинуты партией «Европейская солидарность» - 21 кандидат. На втором месте – ВО «Батькивщина» (17 кандидатов), на третьем – Радикальная партия Олега Ляшко (16 кандидатов). Также 15 действующих народных депутатов в списке «Оппозиционной платформы – За життя», 12 – в списке «Оппозиционного блока», 12 – в списке «Украинской стратегии Гройсмана», 11 – в списке «Самопомочи», 6 – в списке «Сила и честь», 3 – в списке ВО «Свобода», по 1 – в списках партий «Сила людей» и «Гражданская позиция».

В Комитете избирателей также сообщили, что не являются членами партий, от которых выдвигаются, 666 кандидатов из всего 2 тысяч 674 человек.

Больше всего беспартийных кандидатов в списках «Партии Шария» (69%), партии «Слуга народа» (57%), ВО «Факел» (54%), партии «Оппозиционный блок» (48%) и партии «Голос» (48%). Между тем, ни одного беспартийного кандидата нет в избирательном списке партии «Сила людей».

Как сообщал УНИАН, в Комитете избирателей Украины констатировали, что одной из самых распространенных форм агитации во время нынешней парламентской избирательной кампании является проведение концертов в поддержку определенных партий или кандидатов в народные депутаты.