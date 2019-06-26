Премьеру Гройсману доверяет каждый пятый украинец - опрос

Уровень доверия украинцев к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману составляет 19-20%.

Об этом в комментарии журналистам сказал руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, ссылаясь на данные недавних социологических опросов, которые провела его команда.

По словам социолога, уровень удовлетворенности действиями Главы Правительства так же близок к 20%, сообщает пресс-служба "Украинской стратегии Гройсмана".

«Показатели удовлетворенности действиями - близки к 20%. Рейтинги доверия: 19-20% жителей страны в той или иной степени доверяют Владимиру Гройсману. Эти показатели выше чем у Петра Порошенко, к примеру. Это позволяет говорить об определенных электоральный потенциал Гройсмана. По регионам – это скорее Центральная Украина, Западная Украина. Это люди, которые ориентируются и на новые лица, и новых политиков одновременно», - добавил Алексей Антипович.