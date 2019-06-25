ЦИК зарегистрировала кандидатом в нардепы Дарта Вейдера

Кандидат является директором ООО «Темная сторона силы».

В Одессе на избирательном округе №135 баллотируется в народные депутаты житель Киева Дарт Вейдер.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.

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По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве, гражданин Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в частности, в Киеве. Имеет высшее образование.

Является директором ООО «Темная сторона силы», член политической партии «БЛОК Дарта Вейдер», судимостей не имеет.

Выдвинут в парламент политической партией «БЛОК Дарта Вейдера».

Как отмечается, в ЦИК поступило заявление вышеназванной политсилы вместе с другими документами о регистрации кандидата в народные депутаты Украины Дарта Вейдера, выдвинутого 7 июня 2019 на внеочередном съезде этой партии, в одномандатном избирательном округе № 135.

Рассмотрев указанные документы 24 июня, Центральная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».