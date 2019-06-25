ЦИК зарегистрировала 722 мажоритарщиков и 592 кандидатов от партий

Всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2 тыс. 331 кандидат в народные депутаты и 2 тыс. 335 кандидатов, включенных в избирательные списки 18 политических партий.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 722 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах и 592 кандидата, которые включены в избирательные списки политических партий.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии, соответствующие решения были приняты 24 июня на очередном заседании Центризбиркома, которое провела председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Комиссия зарегистрировала 170 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов.

Также комиссия зарегистрировала 552 кандидата в народные депутаты, выдвинутые политическими партиями, в ОИО.

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133 - выдвинутых партией "Европейская солидарность"; 16 - партией "Народный рух Украины"; 7 - партией "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"; 65 - Радикальной партией Олега Ляшко; 1 - выдвинут Украинской партией; 146 - выдвинутых ВО "Батькивщина"; 2 -Партия пенсионеров Украины; 3 - партией "Україна славетна"; 5 - ВО "Свобода"; 1 - партией "Блок Дарта Вейдера"; 1 - Республиканской христианской партией; 1 - Студенческой партией Украины; 1 - партией "Наша земля"; 1 - Пиратской партией Украины; 1 - партией "Пчела"; 12 - партией "Сила и Честь"; 5 - партией "Социальная справедливость"; 149 - партией "Оппозиционная платформа - За жизнь"; 2 - партией "Развитие".

Таким образом, вчера ЦИК зарегистрировала 722 кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 552.

Кроме того, во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Коваля, который баллотируется в ОИО № 169 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах.

Следовательно, всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2 тыс. 331 кандидата в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1 тыс. 507, выдвинутых политическими партиями - 824.

Кроме того, рассмотрев соответствующие документы, ЦИК приняла решение считать исключенными с 19 июня 2019 года из избирательного списка кандидатов в народные депутаты партии "Европейская солидарность" в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Баласинович и Болдырева, включенных в указанный избирательный список под № 30 и № 48 соответственно.

Вместе с тем отказано в регистрации кандидатам в народные депутаты Шария и Евтухова, включенных в избирательный список Партии Шария под №1 и № 5 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В то же время комиссия зарегистрировала 592 кандидата в народные депутаты, включенные в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

62 - партии "Сила права"; 154 - партии "Социальная справедливость"; 100 - партии "Европейская солидарность"; 29 - Партии Шария; 201 - партии "Слуга народа"; 46 - партии "Сила Людей".

Таким образом, всего по состоянию на 24 июня ЦИК зарегистрировала 2 тыс. 335 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 18 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.