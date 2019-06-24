Под ЦИК проходят акции протеста: здание взяли под усиленную охрану (фото)
Центральную избирательную комиссию обеспечивают представители полиции и представители управления государственной охраны.
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Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Нацполиции Киева.
Сообщается, что сейчас возле ЦИК находится несколько десятков человек.
"Полиция обеспечивает охрану правопорядка. Пока полицией не зафиксированы правонарушения. Вход в здание ЦИК охраняют представители Государственной службы охраны", - сообщили в полиции.
Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании в воскресенье, 23 июня, отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, представленных в списке партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Кандидатам отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.