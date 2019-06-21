ЦИК приняла 1200 заявлений кандидатов в депутаты в последний день регистрации

Ко всей напряженности четверга добавились "минирование" здания, где находится Комиссия.

В последний день приема документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду Центральная избирательная комиссия получила 1200 заявлений.

Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook, пишут Буквы.

"Вчерашний день завершился для многих работников ЦИКа, в том числе и для меня, едва ли не в два часа ночи. Не удивлюсь, если некоторые даже остались ночевать на работе. Причиной этому стал последний день приема документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Как показывает опыт предыдущих выборов, большой наплыв количества желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации. Но эта кампания превзошла все ожидания. В силу объективных и субъективных причин, в последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - говорится в сообщении.

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По словам Слипачук, ко всей напряженности четверга добавились "минирование" здания, где находится Комиссия, ожидание решения Конституционного суда и "эмоционально-необоснованные высказывания некоторых политических сил" в адрес ЦИК.

Глава ЦИК отметила, что теперь у Комиссии есть пять дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов. 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердит форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах.

Она также анонсировала пресс-конференцию на 26 июня.

"Сейчас невероятно важно, что у общества теперь является правовая определенность с точки зрения избирательного процесса, которую внесло принято решение Конституционным судом Украины. Уверена, что это решение станет предметом широкого обсуждения и анализа, однако тот факт, что оно уже есть, значит, что 21 июля 2019 - почти на 100 % неотвратимой датой проведения выборов. Надеюсь, все прекрасно помнят, что кроме избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов 30 июня страну ждут еще и выборы в объединенных территориальных общинах", - резюмировала Слипачук.