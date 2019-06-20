Роспуск Рады: у Зеленского ожидают решение Конституционного суда уже сегодня

Представитель президента в парламенте уверен, что решение будет в пользу досрочных выборов.

В команде президента Владимира Зеленского ожидают решения Конституционного Суда относительно конституционности указа главы государства от 21 мая о досрочном роспуске Верховной Рады уже сегодня, 20 июня.

Об этом сообщил «Судебно-юридической газете» представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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При этом Стефанчук выразил убеждение, что оно будет в пользу досрочных выборов: «По сути, это будет решение, которое отражает волю народа на перезапуск системы».

«Даже если решение КСУ окажется не в пользу президента, то это не означает, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это есть запрос народа. Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине», - отметил Стефанчук.

Представитель Зеленского в ВР добавил, что согласен с мнением главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, которая 18 июня сообщила, что процесс досрочных выборов в парламент фактически остановить уже невозможно, поскольку КСУ не может остановить сами выборы своим решением, а может лишь определить, соответствует ли указ Конституции или нет.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ относительно роспуска Верховной Рады.

6 июня Парубий заявил, что в составе коалиции до выхода фракции «Народный фронт» были 227 народных депутатов.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов касаемо указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, "за которое не будет стыдно". Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов. После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.