От волонтеров и ветеранов АТО Черниговщины в ВР идет известный правозащитник

Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины хотят своего депутата в парламенте.

Ветераны АТО, солдаты и волонтеры Черниговщины хотят иметь своего представителя в парламенте. Они поддержали кандидатуру известного правозащитника и общественного деятеля Сергея Коровченко. Выдвижение состоялось вчера, 17 июня, в городе Прилуки, Черниговской области.

По словам волонтеров и ветеранов, им необходим представитель, который будет заниматься реальными делами, в частности, будет помогать солдатам на передовой и будет работать над укреплением обороноспособности страны.

«Сергей Коровченко – это человек, который не словом, а делом помогает нашим ребятам на фронте. На многочисленные обращения относительно предоставления помощи мы никогда не слышали отказа, ни днем, ни ночью. Работа волонтеров была бы невозможна без таких настоящих патриотов. От имени волонтерской организации и воинов-защитников я хочу поблагодарить сергея Коровченко за помощь. Мы поддерживаем его кандидатуру в народные депутаты. С такими политиками Украина станет сильной, и мы победим врага. Победа будет за нами!», - заявил во время выдвижения председатель общественной организации «Патриот Прилуки» Александр Дуденок.

Сергей Коровченко будет баллотироваться по 210 одномандатному избирательному округу, который включает в себя Прилуцкий, Бобровицкий и Козелецкий районы Черниговской области.