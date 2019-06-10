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Беглый нардеп Онищенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду

00:27, 10 июня 2019
Выборы 2019
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Онищенко бежал из Украины в 2016 году / фото УНИАН

Об этом сообщает LIGA.net.

«Я иду по 93-му округу Киевской области», — заявил Онищенко.

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Онищенко намерен вернуться в Украину в ближайшее время, чтобы подать документы в ЦИК.

Александр Онищенко сбежал из Украины и находится в розыске.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривень.

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Теги: #Онищенко#выборы в Раду