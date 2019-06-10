Беглый нардеп Онищенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду

Онищенко намерен вернуться в Украину в ближайшее время, чтобы подать документы в ЦИК.

Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает LIGA.net. «Я иду по 93-му округу Киевской области», — заявил Онищенко. Читайте такжеПечерский суд снимет депутата-беглеца Онищенко с розыска - СМИ Онищенко намерен вернуться в Украину в ближайшее время, чтобы подать документы в ЦИК. Александр Онищенко сбежал из Украины и находится в розыске. По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривень.

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