Беглый нардеп Онищенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду
00:27, 10 июня 2019Выборы 2019
76 0
Онищенко намерен вернуться в Украину в ближайшее время, чтобы подать документы в ЦИК.
Онищенко бежал из Украины в 2016 году / фото УНИАН
Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах.
Об этом сообщает LIGA.net.
«Я иду по 93-му округу Киевской области», — заявил Онищенко.
Читайте такжеПечерский суд снимет депутата-беглеца Онищенко с розыска - СМИ
Онищенко намерен вернуться в Украину в ближайшее время, чтобы подать документы в ЦИК.
Александр Онищенко сбежал из Украины и находится в розыске.
По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019