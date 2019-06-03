Проведение досрочных выборов в Верховную Раду 21 июля под угрозой - Тимошенко

Политик считает, что Конституционный суд «планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы парламента».

Проведение досрочных выборов в Верховную Раду 21 июля под угрозой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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«Сегодня под угрозой проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на то, что более 70% людей ждут этих досрочных выборов 21 июля», - сказала она.

Тимошенко отметила, что «как раз из-за Конституционного суда, который частично сформирован еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь еще до осени».

Политик считает, что Конституционный суд «планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы парламента».

«Я хочу предупредить КСУ, что, безусловно, буквоедством заняться можно, но все знают, что три года коалиция в парламенте не существует, и три года нарушена Конституция, и вместо коалиции, осуществляет стратегию управления страной в парламенте, есть просто ситуативное собрание под отдельные лоббистские законы, которые сделали страну гораздо беднее, чем она была пять лет назад», - подчеркнула Тимошенко.