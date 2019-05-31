Порошенко станет в "острую оппозицию" к Зеленскому – политтехнолог
13:22, 31 мая 2019Выборы 2019
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По словам политтехнолога Порошенко, экс-президент не претендует на кресло премьер-министра в следующем Кабинете министров.
Петр Порошенко / REUTERS
Пятый президент Украины Петр Порошенко намерен стать в «острую оппозицию» к президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом Obozrevatel заявил политтехнолог Порошенко Виктор Уколов.
По его мнению, большинство в будущем парламенте, вероятно, станет пропрезидентским. Но Порошенко пойдет на парламентские выборы со своей партией.
"Он станет первым в истории Украины президентом, который поведёт свою партию на парламентские выборы. У нас уже были такие прецеденты, как, к примеру, первый президент Леонид Кравчук. Но никто ещё не вёл собственный проект в парламент", - сообщил Уколов.
По словам политтехнолога Порошенко, он не претендует на кресло премьер-министра в следующем Кабинете министров.
Как сообщал УНИАН, Порошенко официального вошел в свою партию "Европейская солидарность".
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