Порошенко станет в "острую оппозицию" к Зеленскому – политтехнолог

По словам политтехнолога Порошенко, экс-президент не претендует на кресло премьер-министра в следующем Кабинете министров.

Пятый президент Украины Петр Порошенко намерен стать в «острую оппозицию» к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Obozrevatel заявил политтехнолог Порошенко Виктор Уколов.

По его мнению, большинство в будущем парламенте, вероятно, станет пропрезидентским. Но Порошенко пойдет на парламентские выборы со своей партией.

"Он станет первым в истории Украины президентом, который поведёт свою партию на парламентские выборы. У нас уже были такие прецеденты, как, к примеру, первый президент Леонид Кравчук. Но никто ещё не вёл собственный проект в парламент", - сообщил Уколов.

По словам политтехнолога Порошенко, он не претендует на кресло премьер-министра в следующем Кабинете министров.

Как сообщал УНИАН, Порошенко официального вошел в свою партию "Европейская солидарность".