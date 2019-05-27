Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР

В Верховном суде пояснили, что рассмотрение такого иска является юрисдикцией Конституционного суда.

Верховный Суд отказался рассматривать иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании недействительным указа президента о роспуске Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в постановлении ВС от 27 мая 2019 года по делу № 9901/275/19.

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"Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного Суда Украины", - отмечается в сообщении.

В частности, Верховный Суд пришел к заключению, что в соответствии с содержанием положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции проверка на предмет соответствия Основному закону всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного Суда.

"Истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВРУ 21 июля 2019 года тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участие в выборах х народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью", - говорится в сообщении.

Также Верховный Суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

"В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции", - говорится в сообщении.

"Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение пятнадцати дней со дня его принятия", - заявили в суде.

Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

В Верховный суд подали три заявления о признании незаконным указа о роспуске Верховной Рады.