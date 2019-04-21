"Счет баскетбольный, сокрушительный": Гриценко прокомментировал победу Зеленского

По словам Гриценко, все граждане, независимо от политических взглядов, хотят одного и того же.

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что конституционное большинство избирателей, пришедших на участки, сказали "нет" действующей власти.

Об этом он написал в Facebook.

“Счет баскетбольный, сокрушительный. По сути, конституционное большинство избирателей, пришедших на участки, сказали твердое "нет" действующей власти - ее лжи, коррупции и мародерству”, - сказал он.

По словам Гриценко, все граждане, независимо от политических взглядов, хотят одного и того же.

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“Все граждане - сторонники Зеленского, Порошенко, или ни одного из них - хотят одного и того же: жить в мире и безопасности, благосостоянии и справедливости. Хотят, чтобы страна уверенно двигалась вперед - к европейским стандартам жизни, защиты прав, свобод и собственности человека”, - написал политик.

Гриценко отметил, что вокруг этих задач новоизбранному президенту и нужно объединить страну.

"Не теряя времени. Кредит доверия очень высокий, но и очень ограничен во времени”, - сказал он.

Согласно Национальному экзит-поллу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Петра Порошенко - 25,5%.