Даже на западе: Зеленский во втором туре победил во всех регионах - экзит-пол ТСН
Владимир Зеленский во втором туре выборов президента Украины победил Петра Порошенко во всех регионах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1".
В частности, на востоке Украины за Зеленского проголосовали 88,1%, за Порошенко - 11,9%; на западе за Зеленского - 52,0%, за Порошенко - 48,0%; в Киеве за Зеленского - 59,5%, за Порошенко - 45,5%; на севере за Зеленского - 74,6%, за Порошенко - 25,4%; в центре за Зеленского - 78,8%, за Порошенко - 21,2%; на юге за Зеленского - 85,6%, за Порошенко - 14,4%.
Экзит-пол ТСН проводился исследовательскими компаниями TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала "1+1".
На выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, иностранных участков и оккупированных территорий) было опрошено около 20 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.
Методология исследования разрабатывалась в соответствии с международными стандартами проведения экзит-поллов, с учетом многолетнего опыта сотрудников обеих компаний в проведении экзит-полов во время предыдущих выборов в Украине.
Как сообщал УНИАН, согласно данным экзит-пола ТСН телеканала "1+1", который проводился во время первого тура выборов президента, за Зеленского проголосовали 30,1%, за Порошенко - 18,5%. Согласно официально установленных и объявленных Центральной избирательной комиссией результатов первого тура, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95% избирателей.