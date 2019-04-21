Даже на западе: Зеленский во втором туре победил во всех регионах - экзит-пол ТСН

На выходе из 600 избирательных участков было опрошено около 20 тыс. респондентов.

Владимир Зеленский во втором туре выборов президента Украины победил Петра Порошенко во всех регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1".

В частности, на востоке Украины за Зеленского проголосовали 88,1%, за Порошенко - 11,9%; на западе за Зеленского - 52,0%, за Порошенко - 48,0%; в Киеве за Зеленского - 59,5%, за Порошенко - 45,5%; на севере за Зеленского - 74,6%, за Порошенко - 25,4%; в центре за Зеленского - 78,8%, за Порошенко - 21,2%; на юге за Зеленского - 85,6%, за Порошенко - 14,4%.

Экзит-пол ТСН проводился исследовательскими компаниями TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала "1+1".

На выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, иностранных участков и оккупированных территорий) было опрошено около 20 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Методология исследования разрабатывалась в соответствии с международными стандартами проведения экзит-поллов, с учетом многолетнего опыта сотрудников обеих компаний в проведении экзит-полов во время предыдущих выборов в Украине.

Как сообщал УНИАН, согласно данным экзит-пола ТСН телеканала "1+1", который проводился во время первого тура выборов президента, за Зеленского проголосовали 30,1%, за Порошенко - 18,5%. Согласно официально установленных и объявленных Центральной избирательной комиссией результатов первого тура, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95% избирателей.