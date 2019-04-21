Открылся последний в мире избирательный участок для голосования на выборах президента
19:21, 21 апреля 2019Выборы 2019
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Заграничный избирательный участок № 900091 в Сан-Франциско начал свою работу.
Заграничный избирательный участок в г. Сан-Франциско начала свою работу / фото facebook.com/dvk900091
Заграничный избирательный участок № 900091 в Сан-Франциско (США) на выборах президента Украины начал свою работу, он открылся последним в мире.
Об этом сообщило Посольство Украины в США на странице в Facebook.
"Заграничный избирательный участок 900091 г. Сан-Франциско начал свою работу. Это участок, который открывается последним в мире. Украинцы голосуют во 2-м туре выборов президента Украины 2019", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее открылся заграничный избирательный участок в г. Вашингтон.
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