Открылся последний в мире избирательный участок для голосования на выборах президента

Заграничный избирательный участок № 900091 в Сан-Франциско начал свою работу.

Заграничный избирательный участок № 900091 в Сан-Франциско (США) на выборах президента Украины начал свою работу, он открылся последним в мире.

Об этом сообщило Посольство Украины в США на странице в Facebook.

"Заграничный избирательный участок 900091 г. Сан-Франциско начал свою работу. Это участок, который открывается последним в мире. Украинцы голосуют во 2-м туре выборов президента Украины 2019", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее открылся заграничный избирательный участок в г. Вашингтон.