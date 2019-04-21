Под посольством в Варшаве украинцы стоят в огромной очереди, чтобы проголосовать (фото)

Люди выстроились в очередь, которая протянулась на три-четыре квартала. Желающие проголосовать стоят в очереди от 40 минут до часа.

Возле посольства Украины в Варшаве, в помещении которого расположен избирательный участок для голосования во втором туре президентских выборов, украинцы стоят в длиннющей очереди, чтобы осуществить волеизъявление.

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Как передает корреспондент УНИАН, люди выстроились в очередь, которая протянулась на три-четыре квартала. Желающие проголосовать стоят в очереди от 40 минут до часа.

Поскольку избирательный участок расположен в помещении посольства, граждан сначала проверяют на наличие у них запрещенных предметов, затем сверяют со списком избирателей и только тогда впускают в помещение.

За правопорядком следят представители польской полиции. Людям, которые ожидают, на входе предлагают бесплатные напитки. Граждане, стоящие в очереди, настроены позитивно, многие пришли в вышиванках. Они охотно пропускают семьи с маленькими детьми вне очереди.

В целом голосование проходит без нарушений как избирательного законодательства, так и общественного порядка.

По сведениям работников посольства, по состоянию на 13:00 свой голос отдали более двух тысяч избирателей.

В общем для голосования граждан Украины на территории Польши создано четыре избирательных участка – в Варшаве, Люблине, Кракове и Гданьске.