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Все 100% участковых избирательных комиссий Украины получили бюллетени – глава ЦИК

09:07, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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Все УИК страны получили бюллетени для голосования / фото УНИАН

Об этом в Facebook сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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«По оперативным данным, все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий. Всего были переданы бюллетени для голосования в почти 30 тысяч участков», – отметила она.

Напомним, в Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.

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Теги: #президент#выборы