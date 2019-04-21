Все 100% участковых избирательных комиссий Украины получили бюллетени – глава ЦИК
09:07, 21 апреля 2019Выборы 2019
340 0
Бюллетени для голосования передали в почти 30 тысяч участков.
Все УИК страны получили бюллетени для голосования / фото УНИАН
Все участковые избирательные комиссии страны получили бюллетени для голосования на втором туре выборов президента Украины.
Об этом в Facebook сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.
Читайте такжеОПОРА: в Яготине наблюдателя не пустили на участок
«По оперативным данным, все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий. Всего были переданы бюллетени для голосования в почти 30 тысяч участков», – отметила она.
Напомним, в Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.
Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко