Политтехнолог спрогнозировал последствия дебатов Зеленского и Порошенко

В истории вокруг стадионных дебатов получилось, что президент пошел на поводу у Зеленского, отметил эксперт.

Политтехнолог Денис Богуш считает, что от формата дебатов "шоу на стадионе" выиграет кандидат в президенты на выборах президента Украины 2019 и шоумен Владимир Зеленский.

Дебаты Зеленского с его конкурентом — президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко — не повлияют на исход выборов, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, если бы дебаты Зеленский — Порошенко прошли за две недели до выборов, то можно было сказать, что украинский лидер приобретет несколько процентов голосов избирателей.

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"Но за дни до выборов рейтинг не может рухнуть. У нас большая страна, где-то показывает телевизор, где-то нет. В сегодняшней ситуации переубедить сторонников обоих кандидатов невозможно", — отметил эксперт.

Богуш полагает, что если сейчас появится сильный компромат, например, — президент России Владимир Путин "напрямую спонсировал Зеленского", и будут доказательства в виде бумаг с печатью, а в СБУ это подтвердят, то это тоже не повлияет на выборы.

"Стадион — это большое количество людей, и, если все они будут кричать "Зеленский-Зеленский!" или "Порошенко-Порошенко!", тогда это будет мешать какому-то кандидату. Я думаю, что оба оппонента не смогут отвечать на вопросы", — сказал он.

Политтехнолог заявил, что на месте Зеленского не разговаривал бы с президентом, а говорил бы со стадионом. "При этом в истории вокруг стадиона получилось, что действующий президент пошел на поводу у своего конкурента", — добавил собеседник.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоятся сегодня в 19.00 на НСК "Олимпийский".