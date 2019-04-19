Порошенко всегда старался быть копией Путина - политолог

По мнению политолога, многие шаги Порошенко были похожи на те, которые осуществляла российская власть.

Президент Украины Петр Порошенко всегда старался быть похожим на российского президента Владимира Путина.

Об этом заявил политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, передает "Главред".

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"Наглядно он (Порошенко, - ред.) это продемонстрировал во время избирательной кампании. К тому же, многие его шаги вообще были похожи на те, которые осуществляла российская власть. Например, вспомните, как Порошенко начал бороться с так называемыми "грантоедами" - именно такая риторика используется и в путинской России", - утверждает политолог.

По его словам, Украина - это не Россия, и копия всегда будет выглядеть слабее оригинала.

"Такая провинциальность украинской политики, неспособность идти своим путем, играет не в пользу нашей стране. Одни политики были маргинальные по отношению к России, другие - были маргинальными по отношению к Западу. Украине же нужен собственный путь - путь суверенного независимого государства", - считает Золотарев.