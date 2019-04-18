Зеленский обещает инициировать закон об импичменте в случае победы на выборах (видео)

Зеленский назвал закон об импичменте президента приоритетной целью.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах планирует подать в Верховную Раду законопроект об импичменте главы государства.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые общество ждало 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - рассказал Зеленский.

Напомним, перед вторым туром действующий президент Петр Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте. Он также отметил, что такой закон необходим для ответственности президента в случае нарушения Конституции.

Отметим, в феврале в Верховной раде инициировали сбор подписей за импичмент Порошенко за "государственную измену и торговлю с оккупантом", однако Аппарат аннулировал соответствующие бланки. Сбор подписей был инициирован после выхода журналистского расследования о причастности окружения Порошенко к коррупционным схемам "Укроборонпрома".