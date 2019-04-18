Почти половина украинцев ожидает улучшения ситуации в стране после выборов - опрос

Половина граждан считают, что новой команде президента Украины нужно дать не меньше года, чтобы показать положительные результаты работы.

Почти половина украинцев ожидает улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов, а четверть граждан не имеют никаких надежд на перемены.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты социологического опроса группы «Рейтинг».

«48% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов. 25% не имеют никаких надежд на изменения, еще 10% ожидают ухудшения», - говорится в сообщении.

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Согласно данным опроса, относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, среди жителей юга и востока, более молодых респондентов и избирателей кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Также половина опрошенных считают, что новой команде президента нужно дать не меньше года, чтобы показать положительные результаты работы. Несмотря на это, четверть хотят, чтобы достижения появились уже через 6 месяцев, еще 14% хотят увидеть их через квартал, 8% ожидают немедленных изменений.

Среди молодых опрошенных, южан и центра несколько больше тех, кто готов подождать год или дольше, чтобы увидеть достижения работы будущего главы государства.

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76% респондентов заявляют, что ситуация, когда их близкие, родственники или знакомые поддерживают другого, чем они, кандидата на этих выборах, является нормальной. В то же время, 9% считают такое положение ошибкой, при этом не будут пытаться влиять на выбор. Столько же опрошенных будут убеждать своих близких изменить мнение. Больше последних среди сторонников кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко (22%).

28% украинцев убеждены, что эти выборы скорее объединили страну, а 24% считают, что раскол наоборот усилился. В то же время треть опрошенных утверждают, что эти выборы президента ни раскололи, ни объединили Украину.

«Больше всего тех, кто видит консолидирующие процессы, среди сторонников Зеленского (38%), в то время каждый пятый из них видит возможность раскола. Зато среди сторонников Порошенко треть видит в выборах раскол, лишь 17% - объединение», - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился в период с 12 по 16 апреля среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,8%.