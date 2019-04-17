У Порошенко просят изменить график дебатов, чтобы он успел на "Олимпийский"

Представитель предвыборного штаба действующего президента Медведев заявляет, что Порошенко сделает все, чтобы побывать на дебатах и на Общественном, и на НСК «Олимпийский».

Сегодня представитель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко обратится в Центральную избирательную комиссию с ходатайством о внесения изменений в порядок проведения предвыборных дебатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

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Он отметил, что поскольку есть закон, который требует дебатов на Общественном, есть соответствующая инструкция Центризбиркома, то «сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обратится с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов, поскольку наш оппонент отказался от какого-либо другого времени проведения дебатов, которые зафиксированы на 20 часов на Общественном и с какой-то, возможно, мистичностью, какими-то предрассудками настаивает именно на том, что должно быть 19 часов».

По его словам, в законе предусмотрено время дебатов на общественном с 19 до 22 часов, но в положении ЦИК время дебатов определено как 20.00.

Он отметил, что речь идет о том, чтобы перенести время дебатов на 21.00 на Общественном телевидении и тогда была бы возможность дебатировать и в 19.00 на НСК «Олимпийский», и в 21.00 на Общественном.

Медведев заверил, что Порошенко «готов быть и там, и там (речь идет об Общественном телевидении, и о НСК «Олимпийский» - УНИАН), поэтому мы обращаемся к ЦИК, чтобы расставить все точки над «і» и так сформировать вечерний график 19 апреля, чтобы Порошенко мог быть и на дебатах, и стадионе с Зеленским, и соответственно, принять участие в тех дебатах, которые предусмотрены действующим законодательством».