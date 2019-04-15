В Луцке у председателя избирательного участка похитили пакет с документами и печатью
В Луцке у председателя участковой избирательной комиссии, которая находится в Луцком районе Волынской области, похитили пакет с избирательными документами и печатью.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, в полицию об этом факте в воскресенье, 14 апреля, сообщила председатель избирательной комиссии, 30-летняя лучанка.
По ее словам, пакет, в котором находились избирательные документы и печать, заявительница на несколько минут оставила без присмотра вблизи помещения гаража, что на улице Утренней в Луцке.
Как отметили в полиции, по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства кражи. Досудебное расследование продолжается.