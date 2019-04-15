цей матеріал доступний українською

В Луцке у председателя избирательного участка похитили пакет с документами и печатью

15:08, 15 апреля 2019
Выборы 2019
131 0
Иллюстрация REUTERS

В Луцке у председателя участковой избирательной комиссии, которая находится в Луцком районе Волынской области, похитили пакет с избирательными документами и печатью.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, в полицию об этом факте в воскресенье, 14 апреля, сообщила председатель избирательной комиссии, 30-летняя лучанка.

По ее словам, пакет, в котором находились избирательные документы и печать, заявительница на несколько минут оставила без присмотра вблизи помещения гаража, что на улице Утренней в Луцке.

Как отметили в полиции, по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства кражи. Досудебное расследование продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter