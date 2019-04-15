Порошенко: У меня есть твердое намерение выиграть президентские выборы
Президент Петр Порошенко твердо намерен выиграть президентские выборы, о чем он заявил на встрече с представителями бизнеса.
"У меня есть твердое намерение выиграть президентские выборы", - сказал он.
Также президент добавил, что делает для своей победы все, что можно.
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«Я делаю и буду делать все, чтобы обеспечить политическую стабильность. Буду делать все, чтобы обеспечить продолжение реформ, которые мы с вами начали и много сделали. Обеспечить необратимость нашего европейского и евроатлантического вектора движения», - заявил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, состоявшего 31 марта.
По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей.
Повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля.