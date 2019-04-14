Порошенко на "Олимпийском" спел Зеленскому песенку про "Я прийшов тебе нема" (видео)

Кроме того, Порошенко осудил то, что 11 апреля во время разговора с ним по телефону в эфире канала "1+1" его оппонент на президентских выборах повесил трубку.

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский не прибыл в НСК «Олимпийский» сегодня, 14 апреля, куда его приглашал на предвыборные дебаты с 14.00 до 15.00 оппонент на президентских выборах, действующий глава государства Петр Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко прокомментировал отсутствие оппонента в день, который он предлагал сам, строкой из известной песни: «Я прийшов - тебе нема».

Глава государства на сцене возле НСК «Олимпийский» вместе музыкантами группы «Kozak System», которые сопровождали его выступление, спел народную песню «Ти ж мене підманула», посвятив ее Зеленскому.

Кроме того, Порошенко осудил то, что 11 апреля во время разговора с ним по телефону в эфире канала "1+1" его оппонент на президентских выборах Зеленский повесил трубку.

«Я уже пришел на вашу, Владимир Александрович, площадку - на канал «1+1», вы так меня туда приглашали. А здесь, как в русской песне: «Я к тебе, а ты растерялся» и спутались карты, и трубки начали бросать. Кстати, не бросайте трубку - это не тот разговор, который я хотел бы слышать от украинского кандидата в президенты», - сказал президент.

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Напомним, между кандидатами в президенты Зеленским и Порошенко произошел спор в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Вас не перебивал народ пять лет, дайте мне сказать. Господин Порошенко, послушайте меня", - сказал тогда Зеленский Порошенко.

Во время разговора они перебивали друг друга и не могли прийти к согласию относительно окончательной даты дебатов.

Порошенко пытался дебатировать в эфире: "Я хотел бы, чтобы вы имели возможность услышать ответ. Дебаты - это когда я Вас услышал, а Вы слушаете меня. Господин Зеленский, дайте возможность Вам ответить. Иначе это не дебаты".

Затем настаивал провести дискуссию 14 апреля на стадионе, а 19 - на "Суспільному".

В то же вреся Зеленский настаивал на том, что дебаты состоятся только 19 апреля на НСК "Олимпийский".

"Еще раз подчеркиваю: 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут дебаты. Вы хотите сейчас, но я Вас приглашаю 19-го. Я закончу через пять лет, а Вы закончите 22-го числа", - подчеркнул Зеленский.

В конце Зеленский добавил: "Сейчас я заканчиваю. 19-го числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания".

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Президент заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе. 10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Суспільного телебачення» 19 апреля на 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленскому в этот же день, если не будет совпадения по времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.