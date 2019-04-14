"Президент - это не роль": в сети показали новые предвыборные билборды (фото)
На биллбордах в Николаеве появились новые агитационные плакаты.
Фото опубликовал на своей странице в соцсети Facebook николаевский политолог Федор Левченко.
«В Николаеве новый сюжет президентской избирательной кампании», - отметил он.
Надпись на биллбордах гласит: "Президент - это не роль".
Также на плакатах указано, что их заказчиком является гражданская организация "Лига инноваций".
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Как сообщал УНИАН, штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности билборды, на которых он изображен вместе с Путиным. При этом украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображение физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации - лиц, не являющихся гражданами Украины.
Эта реклама вызвала споры среди пользователей соцсетей, в том числе среди сторонников президента. Некоторые высказывали мнение, что это якобы результат черного пиара, направленного против Порошенко.
В свою очередь штаб Порошенко заявил, что борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты. В сообщении штаба в Facebook сказано, что задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях страшных внешних вызовов нужен «сильный президент и верховный главнокомандующий». «Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль», - подчеркнули в штабе.