У Порошенко назвали условие, при котором он придет на дебаты на "Олимпийский" 19 апреля

Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встречу на стадионе на 14.14 14 апреля.

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко готов прийти на "Олимпийский" и 14 и 19 апреля, но при условии, что эти дебаты не будут совпадать с официальным временем дебатов в эфире "Общественного".

Об этом сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев в комментарии "5 каналу".

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"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не будет противоречить законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин, Порошенко пойдет на общественное ТВ, а законодательство гласит, что 19 числа должны состояться дебаты на Общественном, и ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требование закона", – рассказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встречу на стадионе на 14.14 14 апреля.

10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля в 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленского в этот же день, если не будет совпадения во времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.

В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК «Олимпийский» в 19.00 19 апреля.

12 апреля заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов сообщил, что администрация «Олимпийского» согласовала с избирательными штабами кандидатов в президенты форматы проведения дебатов. По его словам, форматы несколько отличаются.

На официальном сайте президента сообщается, что завтра, 14 апреля, в 14.00 Порошенко посетит НСК «Олимпийский».