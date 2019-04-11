Со скандальных бордов Порошенко пропал Путин (фото)

Этой ночью штаб Порошенко резко взялся переклеивать билборды с Путиным, которые не провисели и недели, и начал клеить новые.

С рекламных плакатов Петра Порошенко, которые призывают украинцев сделать решающий выбор 21 апреля, исчезло изображение президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил в Facebook журналист Иван Яковина, который опубликовал фото нового вида рекламного борда Порошенко.

"Самые преданные сторонники Порошенко последние два дня очень жестко отстаивали мысль, что борды с Путиным - это своевременная, умная и полезная идея. Его штаб утром 10 апреля даже провел прессуху на тему "Почему мы не дебилы, как некоторые тут подумали". В общем, серьезно встали на защиту рекламной кампании с путинской физиономией. А тут - бац! Концепция поменялась. И мне снова интересно выслушать их версию", - пишет журналист.

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Как сообщал УНИАН, штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности билборды, на которых он изображен вместе с Путиным. При этом украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображение физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации - лиц, не являющихся гражданами Украины.

Эта реклама вызвала споры среди пользователей соцсетей, в том числе среди сторонников президента. Некоторые высказывали мнение, что это якобы результат черного пиара, направленного против Порошенко.

В свою очередь штаб Порошенко заявил, что борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты. В сообщении штаба в Facebook сказано, что задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях страшных внешних вызовов нужен «сильный президент и верховный главнокомандующий». «Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль», - подчеркнули в штабе.