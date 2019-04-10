Билборды с изображением Порошенко и Путина являются "противоправными" - нардеп

Депутат подчеркивает, что эти билборды должны быть демонтированы.

Билборды с изображением президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина являются "противоправными", заявляет внефракционный народный депутат, член межфракционного депутатского объединения "За следующего президента Зеленского" Виталий Куприй.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады.

По словам Куприя, межфракционное депутатское объединение "За следующего президента Зеленского" "выяснило, что билборды с изображением Путина и Порошенко - они противоправные: нельзя было это делать, и они должны быть демонтированы".

Куприй подчеркнул, что даже если Путин дал свое письменное согласие, то все равно нельзя привлекать иностранных граждан к своим избирательным кампаниям.

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Как сообщал УНИАН, штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности билборды, на которых он изображен вместе с Путиным. При этом украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображение физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации - лиц, не являющихся гражданами Украины.

Эта реклама вызвала споры среди пользователей соцсетей, в том числе среди сторонников президента. Некоторые высказывали мнение, что это якобы результат черного пиара, направленного против Порошенко.

В свою очередь штаб Порошенко заявил, что борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты. В сообщении штаба в Facebook сказано, что задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях страшных внешних вызовов нужен "сильный президент и верховный главнокомандующий". "Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль", - отметили в штабе.