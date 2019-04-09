В Раде создали депутатское объединение «За следующего президента Украины Зеленского»

Председателем объединения стал внефракционный депутат Виталий Куприй.

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «За следующего президента Украины Зеленского».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента объявил председатель ВР Андрей Парубий.

«Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины... межфракционного депутатского объединения «За следующего президента Украины Зеленского В.А», - сказал он.

Парубий добавил, что руководителем объединения является внефракционный депутат Виталий Куприй.

Читайте такжеУ Порошенко объяснили, почему хотят провести дебаты с Зеленским 14 апреля

«Но, к сожалению, ни одного другого депутата нет в списке», - отметил спикер.

Он попросил Куприя предоставить список депутатов, которые еще входят в межфракционное объединение.

Кроме того, сообщил спикер, в парламенте создано межфракционное депутатское объединение «Актуально». Его председателем избран депутат от «Самопомочи» Елена Сотник. Всего в состав объединения вошли 12 депутатов из разных фракций.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в видеообращении Куприй заявил, что инициирует создание в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения «За следующего президента Зеленского».

Куприй отметил, что решил поддержать кандидата в президенты Владимира Зеленского, и в состав соответствующего объединения уже вошли несколько депутатов.

Куприй добавил, что необходимо «поддержать новую кровь» и дать Украине «шанс дышать».