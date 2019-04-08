Экс-генсек НАТО после встречи с Зеленским пообещал помочь ему в случае победы на выборах

Владимир Зеленский провел встречу с представителями наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии (YES), где обсудил евроатлантические перспективы и видение дальнейших реформ в Украине - курс Украины на ЕС и НАТО останется неизменным, однако решение о вступлении в Североатлантический альянс должен принять народ путем референдума.

«Я лично, как гражданин Украины - за вступление в НАТО, но нужно объяснить людям, что НАТО - это не какой-то дракон», - отметил Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркнул: «Думаю, самое важное — установить хорошие контакты с лидерами европейских государств. И мы будем помогать вам в этом, если вы победите на выборах. Для нас это важно, потому что Украина — главный стратегический партнер Евросоюза. А учитывая то, что в конце мая объединенная Европа будет выбирать парламент, крайне важно, чтобы новый украинский президент наладил связи как можно скорее».

Как сообщает телеграмм-канал "Команда Зеленского", с Владимиром на встрече присутствовали члены его команды — Александр Данилюк, Иван Баканов и Руслан Рябошапка.

«Все эти люди, которые сидят рядом со мной, — эксперты нашей команды. У нас есть еще много людей на примете. Немало предложений от людей — профессионалов и от так называемой старой системы. Но мы думаем над этим. Потому что не хотим видеть старые лица. Мы хотим идти вперед, с новыми кадрами», — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, были обсуждены итоги первого тура выборов. Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт подчеркнул, что он состоялся прозрачно и это является положительным сигналом для мирового сообщества.