Порошенко высказался "за" обязательную медэкспертизу для кандидатов в президенты

По словам Порошенко, отсутствие алкогольной или наркотической зависимостей у кандидата и у будущего президента - это вопрос национальной безопасности.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко выступает за введение на законодательном уровне обязательной медицинской экспертизы в отношении алкогольной и наркотической зависимостей для кандидатов в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил после сдачи необходимых анализов на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя в медицинском центре НСК «Олимпийский».

«Я с большим пониманием и одобрением отнесся к предложению господина Зеленского о медицинском освидетельствовании на отсутствие алкогольной и наркотической зависимости», - сказал он.

По словам президента, анализы должны принимать независимые и сертифицированные медицинские учреждения.

«Я хочу подчеркнуть, что я сразу дал разрешение и на проведение указанных исследований. При этом я не знаю, какие клиники - 4 или 5, но они разные. Те, кто выразил желание приехать и провести независимое, беспристрастное и сертифицированное исследования имеют возможность это сделать», - сказал он.

«Я считаю, что это абсолютно необходимая позиция - я бы внес необходимые изменения в законодательство, сделав эту процедуру обязательной. Потому что вопрос отсутствия алкогольной или наркотической зависимостей у кандидата и у будущего президента - это вопрос точно национальной безопасности», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

Свое очередь в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию

5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории «Евролаб».