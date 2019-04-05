Обнародованы результаты экспресс-анализа Порошенко

Экспресс-тест не выявил психоактивных веществ.

Главврач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый заявил, что результаты быстрого теста анализов крови кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярый сообщил журналистам после сдачи кандидатом в президенты и действующим главой государства анализов на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя в медицинском центре НСК "Олимпийский".

«С разрешения человека, проходившего это обследование, мы использовали несколько способов по выявлению психоактивных веществ в организме - это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать, - никакого психоактивного вещества обнаружено не было», - отметил главврач клиники.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

В свою очередь в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию

5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории «Евролаб».

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко сдал анализы на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя. Глава государства сдал необходимые анализы в медицинском центре НСК «Олимпийский».