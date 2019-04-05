"Я жду": Порошенко сдал анализы и снова обратился к Зеленскому

Порошенко утром прибыл на стадион для сдачи анализов перед дебатами.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал очередное обращение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

"Стадион так стадион. Я жду", - написал Порошенко на своей странице в Facebook, прикрепив фото из лаборатории на НСК "Олимпийский".

Порошенко утром прибыл на стадион для сдачи анализов перед дебатами.

Читайте такжеС улыбкой и четырьмя охранниками: как Зеленский ходил сдавать анализы (фоторепортаж УНИАН)Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории «Евролаб».

«Там (на «Олимпийском» - УНИАН) нет лаборатории... Никто не знает о существовании медицинской лаборатории экспертизы там. Поэтому очень странное было приглашение», - отметил Зеленский.

Отвечая на упрек о том, что он якобы выбрал для сдачи анализов лабораторию своего «друга», Зеленский подчеркнул: «Мы говорим не о тех, кто берет кровь... Мы говорим о лаборатории. Не просто взяли кровь, а тут (в клинике «Евролаб» - УНИАН) есть лаборатория».