Администрация президента анонсировала визит Порошенко на "Олимпийский"

Порошенко завтра приедет на "Олимпийский", сообщается на сайте президента.

Администрация президента анонсировала визит Петра Порошенко на стадион на пятницу, 5 апреля.

Президент Петр Порошенко в пятницу, 5 апреля, в 9.00 приедет на НСК Олимпийский в Киеве, сообщает пресс-служба Администрации главы государства.

Информация о визите Порошенко на стадион размещена в разделе анонсов для аккредитации журналистов.

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Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%. 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий.

В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК "Олимпийский" сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. Также Медведев предложил провести несколько раундов дебатов между кандидатами в президенты.

В НОТУ отметили, что место и формат проведения теледебатов кандидатов в президенты регламентирует и согласовывает Центризбирком. Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера объяснил УНИАН, что кандидаты в президенты могут проводить дебаты на стадионе, но не за счет госбюджета, а за счет собственных избирательных фондов. "Статья 62 закона о выборах президента предусматривает, что такие теледебаты проводятся на "Общественном телевидении" продолжительностью не менее 60 минут в вечернее время", - подчеркнул Магера. Он уточнил, что официально дебаты должны проводиться именно в помещении "Общественного телевидения".