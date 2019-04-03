ЦИК получила оригиналы протоколов из 111 избирательных округов и ушла на перерыв

Сегодня на заседании ЦИК приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще 8 территориальных округов.

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 111 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании ЦИК приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще 8 территориальных округов: №21 (Волынская область), №168 (Харьковская), №193 (Хмельницкая), №76 (Запорожская), № 217, 222 (Киев), №92 (Львовская область), №153 (Ривненская).

Кроме того, во время заседания была установлена необходимости обязать окружные избирательные комиссии № 25, 29, 39, 122, 155, 179 составить уточненные протоколы и подать их в ЦИК.

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В ЦИК также поступили протоколы от нескольких участков заграничного избирательного округа: № 900002 (Австрия), 900004 (Алжир), 900009 (Болгария), 900014 (Великобритания), 900086 (Словакия), 900088 (Словения), 900104 (Хорватия), 900106 (Франция)

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10.00 4 апреля.

Таким образом, на 20.30 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 111 территориальных избирательных округов.

Как сообщал УНИАН, голосование на выборах президента Украины состоялось 31 марта.