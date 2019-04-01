Политолог назвал шансы Зеленского и Порошенко во втором туре выборов

Кампания будет строиться на расколе Украины, предупреждают политологи.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в первом туре убедительно обошел всех своих главных конкурентов – лидера Батькивщины Юлию Тимошенко и действующего главу государства Петра Порошенко.

Несмотря на то, что оглашения официальных результатов еще не произошло, данные экзит-полов свидетельствуют, что Владимир Зеленский набрал в два раза больше голосов, чем Юлия Тимошенко и почти в два раза больше Петра Порошенко (после обработки 78,5% протоколов Зеленский набирает 30,4%, Порошенко - 16% - ред.), пишет "Главред".

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Второй тур выборов, который определит, кто будет управлять страной следующие пять лет, пройдет 21 апреля. В комментариях Главреду эксперты сходятся во мнении - у действующего президента шансов избраться на второй срок категорически мало.

"У него огромный антирейтинг на юго-востоке, это видно из портрета избирателя Порошенко. – говорит политтехнолог Тарас Загородний. - Если посмотреть на тех, за кого избиратели отдали больше всего голосов, то это все-таки оппозиционно настроенные по отношению к Порошенко люди".

Политолог Анатолий Октисюк убежден, что у Порошенко сейчас минимальные шансы выиграть во втором туре.

"Успех Порошенко стал возможным благодаря тому, что фактически его поддержал Вакарчук. Так что за выход Порошенко во второй тур мы должны "благодарить" Вакарчука. Это – его ответственность и решение. У Порошенко же больше шансов просто сорвать выборы и не проводить второй тур, чем победить в нем", - отметил эксперт.

Также эксперты уверены, что второй тур Петр Порошенко будет строить на расколе Украины и противопоставлении избирателей друг другу.

"Фактически второй этап избирательной борьбы будет построен на противопоставлении – якобы российский кандидат и якобы западный кандидат. По сути, кампания будет строиться на расколе Украины", - объясняет Октисюк.

С ним отчасти согласна Ирина Бекешкина, директор Фонда "Демократические инициативы", комментируя попытки команды Порошенко установить "монополию на патриотизм".

"Зеленского на выборах поддержала треть избирателей. Бойко и Вилкула - около 10%. То есть фактически "правильные патриоты" ведут к расколу страны", - сказала Бекешкина в ходе чата на Главреде.

Известный украинский журналист Вячеслав Чечило, комментируя итоги избирательной кампании, выделил агрессивное поведение адептов действующего президента:

Cторонники Порошенко окончательно превратились в религиозную секту. Со своим злым и добрым божеством, жрецами и ритуалами. По средневековому агрессивную и маргинальную.

Экс-депутат Александр Доний считает, что пока неизвестно, чего ждать во втором туре, но выражает уверенность в том, что Порошенко власть отдавать не собирается:

"Язык войны, который распространяется благодаря ему в обществе, только усиливается. На тех, кто решается агитировать против Порошенко в патриотической среде, тут же клеятся ярлыки едва ли не "руки Кремля". И если результаты экзит-пола подтвердятся, и во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко, то развертывание кампании "Все, кто против Порошенко – против украинского государства и помогают Путину" только усилится"

Тем не менее, подчеркнул Доний, шансов честно победить во втором туре у Порошенко нет из-за его огромного антирейтинга.

Как сообщал УНИАН, центральная избирательная комиссия обработала 90,08% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента. По результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% избирателей.