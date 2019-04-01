ЦИК обработала более 9% протоколов: лидирует Зеленский

Центральная избирательная комиссия обработала 9,2% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, согласно результатам, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 29,48% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,96% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,87%, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко - 11,08%, за председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко - 6,88%.

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддержали 5,77% избирателей, самовыдвиженца Игоря Смешко - 5,66%, кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,03%, кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,67%.

Все остальные кандидаты пока набрали менее 1% голосов.