"Воевать с обществом не буду": Зеленский не планирует собирать майданы в свою защиту

Так кандидат ответил на вопросы относительно его действий, если часть общества выступит против него в случае победы на выборах президента.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверяет, что не будет собирать майданы в свою защиту, если украинцы выскажутся против него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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На вопрос относительно его действий, если часть общества выступит против него в случае, если он станет президентом, Зеленский сказал: "Я воевать с обществом не буду. Я собирать палатки, майданы, чтобы защищать свою персону, если украинцы против меня, - я не буду. Потому что жизнь - самое главное ", - отметил Зеленский.