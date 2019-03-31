Украинка, которая учится в Китае, чтобы проголосовать проехала 650 км к избирательному участку

Украинка Кристина Лесюк, которая сейчас живет и учится в Китае, преодолела поездом 650 км от города, в котором она живет, до избирательного участка в Пекине, чтобы проголосовать.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она написала на своей странице в «Фейсбук». «Пока вы спите, Пекин голосует! Я проехала 650 км и мой голос есть», - пишет девушка.

Как отмечает Лесюк в своей статье, она добиралась к ближайшему участку в посольстве Украины в Китае в Пекине - с «юга провинции Shandong».

Как рассказал корреспонденту УНИАН отец девушки, луцкий журналист Святослав Лесюк, его дочь уже два года живет в Китае и учится в одном из вузов.

По его словам, дочь проголосовала одной из первых. Она живет живет в городе Линьи - в 650 км от Пекина.